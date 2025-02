1 "Kommissar Rex" kehrt zurück: Die Hauptrollen übernehmen Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher. Foto: SAT.1

Das Warten hat bald ein Ende: "Kommissar Rex" kommt zurück und das in Spielfilmlänge. Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher übernehmen die Hauptrollen.











Bereits im Oktober 2024 wurde bekannt, dass "Kommissar Rex" auf die Bildschirme zurückkehren wird. Nun gibt es die ersten Details zu dem Comeback des vierbeinigen Ermittlers. Ab Frühjahr 2025 produziert Sat.1 in Zusammenarbeit mit dem ORF neue Folgen der beliebten Krimi-Reihe in Wien, wie der Sender am Dienstag bekanntgab.