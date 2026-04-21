Jenna Ortega begibt sich in der dritten Staffel von "Wednesday" in ihrer Titelrolle nach Paris. Ein neues Foto von Netflix könnte Hinweise auf ihre Suche nach Enid geben.

Überraschender Ortswechsel in der dritten Staffel von "Wednesday": Jenna Ortega (23) verschlägt es als düstere Titelheldin nach Paris. Netflix veröffentlichte auf Instagram ein entsprechendes Bild, auf dem sie in ihrer Rolle als Wednesday Addams vor dem Eiffelturm zu sehen ist. Vor ihr steht ein Motorrad, auf dem das eiskalte Händchen sitzt. "Aus Paris, voller Furcht", heißt es zu dem Foto.

Im Februar hatte Netflix bekannt gegeben, dass die Produktion der dritten Staffel in Dublin, Irland, gestartet war. Bereits die zweite Staffel wurde in Irland gedreht. In der Serie selbst spielt die Handlung jedoch an der fiktiven Nevermore Academy nahe Jericho im US-Bundesstaat Vermont. Jetzt führt die Geschichte erstmals nach Paris, womöglich im Zuge von Wednesdays Suche nach Enid (Emma Myers, 24). Diese war am Ende der zweiten Staffel in Wolfsgestalt in Richtung Kanada geflüchtet, um die anderen zu schützen. Wednesday und Onkel Fester (Fred Armisen, 59) machten sich daraufhin mit dem Motorrad auf die Suche.

Zahlreiche Neuzugänge für die dritte Staffel

In der dritten Staffel erkundet Wednesday nicht nur ein anderes Land, sondern trifft auch auf neue Gesichter. Eva Green spielt ihre Tante Ophelia Frump. "Game of Thrones"-Star Lena Headey, Andrew McCarthy und James Lance sind in bislang nicht näher bekannten Gastrollen zu sehen. Auch Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan und Kennedy Moyer stoßen neu zum Cast hinzu. Daneben sind Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa und Joanna Lumley wieder mit dabei.

Zur Handlung der dritten Staffel hielt sich Netflix bislang bedeckt. In einer Pressemitteilung hatten die Showrunner Alfred Gough und Miles Millar lediglich angeteasert, dass Wednesday "weitere finstere Geheimnisse" der Nevermore Academy enthüllen und "noch tiefer in die Gruft der Addams-Familie vordringen" werde. Ein Startdatum der dritten Staffel ist derzeit noch nicht bekannt.