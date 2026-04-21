Jenna Ortega begibt sich in der dritten Staffel von "Wednesday" in ihrer Titelrolle nach Paris. Ein neues Foto von Netflix könnte Hinweise auf ihre Suche nach Enid geben.
Überraschender Ortswechsel in der dritten Staffel von "Wednesday": Jenna Ortega (23) verschlägt es als düstere Titelheldin nach Paris. Netflix veröffentlichte auf Instagram ein entsprechendes Bild, auf dem sie in ihrer Rolle als Wednesday Addams vor dem Eiffelturm zu sehen ist. Vor ihr steht ein Motorrad, auf dem das eiskalte Händchen sitzt. "Aus Paris, voller Furcht", heißt es zu dem Foto.