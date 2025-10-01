Neue Folgen im November: Morden im Norden kehrt zurück

Die Lübecker Mordkommission kehrt zurück: Ab dem 24. November gibt es zwölf neue Folgen der beliebten Vorabendserie "Morden im Norden". Höhepunkt ist ein 90-Minuten-Film im Januar. In einer Episode ist Hans Peter Korff in seiner letzten Rolle zu sehen.

Die beliebte Vorabend-Krimiserie kehrt in wenigen Wochen mit frischem Material zurück. Ab dem 24. November läuft "Morden im Norden" wieder montags um 18:50 Uhr im Ersten - mit insgesamt zwölf neuen Episoden. Das Besondere diesmal: Die Fälle rücken laut Senderangaben vor allem Jugendliche und deren Schicksale in den Mittelpunkt. Und zum Jahresauftakt wartet am 5. Januar 2026 um 20:15 Uhr sogar ein 90-minütiger Spielfilm mit dem Titel "Weil du böse bist" auf die Zuschauer.

Finn Kiesewetter (Sven Martinek, 61), Lars Englen (Ingo Naujoks, 63), Nina Weiss (Julia E. Lenska, 37) und Gregor Michalski (Jonas Minthe, 36) bilden das bewährte Ermittlerteam, das auch in der neuen Staffel ans Werk gehen wird. Unterstützt werden sie dabei von Rechtsmediziner Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek, 55).

Einen emotionalen Höhepunkt verspricht die Episode "Die Polin", die das brisante Thema der Ausbeutung ausländischer Pflegekräfte behandelt. Hier ist der erst im März verstorbene "Diese Drombuschs"-Star Hans Peter Korff (1942-2025) in seiner letzten Rolle zu sehen.

Zweiter Spielfilm folgt im Januar

Der "Morden im Norden"-Film "Weil du böse bist", der nach dem Erfolg des ersten 90-Minüters "Am Abgrund" von 2024 nun als zweiter langer Film ins Hauptabendprogramm kommt, wird dann Anfang Januar zur Primetime ausgestrahlt. Versprochen wird hier vom Sender "ein bewegendes Krimidrama über Schuld, Gerechtigkeit und die Grenzen der Rechtsprechung".

Die Reihe "Morden im Norden" startete ursprünglich im Jahr 2012 als Teil der Vorabend-Krimireihe "Heiter bis tödlich". Nach drei erfolgreichen Staffeln wurde die Serie jedoch endgültig ausgegliedert und läuft seitdem als eigenständige Reihe. Bislang wurden 170 Folgen in elf Staffeln gezeigt. Die bislang neueste Folge lief im Mai 2025. Die beiden Schauspieler Ingo Naujoks und Sven Martinek sind von Beginn an als Ermittler-Duo Englen und Kiesewetter mit von der Partie.