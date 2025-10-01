Neue Folgen im November: Morden im Norden kehrt zurück

Die Lübecker Mordkommission kehrt zurück: Ab dem 24. November gibt es zwölf neue Folgen der beliebten Vorabendserie "Morden im Norden". Höhepunkt ist ein 90-Minuten-Film im Januar. In einer Episode ist Hans Peter Korff in seiner letzten Rolle zu sehen.
Die beliebte Vorabend-Krimiserie kehrt in wenigen Wochen mit frischem Material zurück. Ab dem 24. November läuft "Morden im Norden" wieder montags um 18:50 Uhr im Ersten - mit insgesamt zwölf neuen Episoden. Das Besondere diesmal: Die Fälle rücken laut Senderangaben vor allem Jugendliche und deren Schicksale in den Mittelpunkt. Und zum Jahresauftakt wartet am 5. Januar 2026 um 20:15 Uhr sogar ein 90-minütiger Spielfilm mit dem Titel "Weil du böse bist" auf die Zuschauer.