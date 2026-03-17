Motsi Mabuse tanzt mit Elmo und Abby, Checker Tobi kümmert sich um die Blumen und Carolin Kebekus zeigt Kindern, dass sie auch mal nein sagen dürfen: Das sind die Stargäste der neuen Staffel der "Sesamstraße".
Die deutsche Version der "Sesamstraße" geht in die nächste Staffel. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen haben bereits Anfang März begonnen. Dies gab der NDR in einer Pressemitteilung bekannt. Sie sollen ab Herbst 2026 im Kika zu sehen sein. Auch diesmal werden wieder prominente Gäste in der "Sesamstraße" vorbeischauen.