Motsi Mabuse tanzt mit Elmo und Abby, Checker Tobi kümmert sich um die Blumen und Carolin Kebekus zeigt Kindern, dass sie auch mal nein sagen dürfen: Das sind die Stargäste der neuen Staffel der "Sesamstraße".

Die deutsche Version der "Sesamstraße" geht in die nächste Staffel. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen haben bereits Anfang März begonnen. Dies gab der NDR in einer Pressemitteilung bekannt. Sie sollen ab Herbst 2026 im Kika zu sehen sein. Auch diesmal werden wieder prominente Gäste in der "Sesamstraße" vorbeischauen.

Motsi Mabuse (44) ist mit Elmo zum Tanzen verabredet. Doch dann kommt Abby dazu. Elmo wird eifersüchtig, wollte er doch alleine mit der "Let's Dance"-Jurorin das Tanzbein schwingen. Mabuse zeigt ihm dann aber, dass man auch zu dritt tanzen kann.

"Als Mutter weiß ich, wie wichtig Vorbilder für Kinder sind", sagte die Profitänzerin in der Pressemitteilung. "Wenn sie sehen, dass Tanzen Spaß macht, dass Bewegung glücklich macht und dass man einfach loslegen darf - dann ist das das schönste Geschenk", gab die gebürtige Südafrikanerin zu Protokoll.

Tobi checkt mit Elmo Blumen

Tobias Krell (39) ist als "Checker Tobi" schon länger im Kinderprogramm aktiv, nun schaut er in der "Sesamstraße" vorbei. Der Wissensjournalist sucht gemeinsam mit Elmo nach einer Lösung für Blumen, die unter der Sommerhitze leiden.

Als Kind durfte Tobias Krell nur selten fernsehen. Zu den Ausnahmen zählte die "Sesamstraße". Deswegen ist es für den Reporter eine "große Ehre, dabei sein zu dürfen".

Nein heißt nein mit Carolin Kebekus

Carolin Kebekus (45) will mit ihrem Gastauftritt in der "Sesamstraße" Kindern zeigen, dass sie auch mal nein sagen dürfen. Die Komikerin singt gemeinsam mit den Puppen das Lied "Nein, so wie ich es will". "Kinder brauchen kein Ja zu allem", sagte Kebekus zum NDR. "Sie brauchen Menschen, die ihnen zeigen, dass es total okay ist auch mal nein zu sagen." In Liedform gehe das besonders gut.

In der neuen Staffel der "Sesamstraße" gibt es laut NDR neben den Stargästen ein Dinosaurier-Special, in dem eine Dinomutter nach ihrem Ei sucht. Ein neuer Song widme sich zudem nachtaktiven Tieren. Die Folgen laufen wie gehabt wochentags um 7.45 Uhr im Kika, sowie dienstags bis freitags um 6 Uhr im NDR-Fernsehen.