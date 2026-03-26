Nach den ersten sieben Folgen der zweiten Staffel "Neue Geschichten vom Pumuckl" bringt RTL jetzt die weiteren sechs Episoden an den Start - zunächst im Streamingportal, zu Ostern dann im linearen TV. Darauf dürfen sich die Fans freuen.
Der zweite Teil der zweiten Staffel von "Neue Geschichten vom Pumuckl" startet am Donnerstag, 26. März, auf RTL+. Die sechs neuen Folgen gibt es zudem am Ostersonntag, 5. April, im linearen Fernsehen zu sehen. RTL zeigt sie ab 15:25 Uhr. Der Privatsender verspricht "eine emotionale Reise voller Freundschaft, Mut und Koboldzauber - mit einem Wiedersehen, das niemand verpassen sollte".