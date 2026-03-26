Nach den ersten sieben Folgen der zweiten Staffel "Neue Geschichten vom Pumuckl" bringt RTL jetzt die weiteren sechs Episoden an den Start - zunächst im Streamingportal, zu Ostern dann im linearen TV. Darauf dürfen sich die Fans freuen.

Der zweite Teil der zweiten Staffel von "Neue Geschichten vom Pumuckl" startet am Donnerstag, 26. März, auf RTL+. Die sechs neuen Folgen gibt es zudem am Ostersonntag, 5. April, im linearen Fernsehen zu sehen. RTL zeigt sie ab 15:25 Uhr. Der Privatsender verspricht "eine emotionale Reise voller Freundschaft, Mut und Koboldzauber - mit einem Wiedersehen, das niemand verpassen sollte".

Die ersten sieben Folgen der zweiten Staffel starteten am 4. Dezember im RTL-Streamingportal. An Weihnachten liefen sie im linearen TV. Nun folgen sechs neue Abenteuer des Kobolds in der Werkstatt von Florian Eder.

Die Schauspieler

2023 hatte die Neuauflage der beliebten Kinderserie aus den 1980er Jahren einen erfolgreichen Start hingelegt. 2025 startete im Oktober das Kinoabenteuer "Pumuckl und das große Missverständnis", und Ende Dezember zeigte RTL zwei Ausgaben von "Die Pumuckl-Show" mit Tobias Krell (39). Der als "Checker Tobi" bekannte Fernsehmoderator übernahm im ersten Teil der zweiten Staffel zudem eine Gastrolle - neben den bekannten Schauspielern wie Florian Brückner als Florian Eder, Ina Meling als Bärbel Eder, Ilse Neubauer als Frau Stürzlinger und Eko Fresh als DHL-Bote.

Auch in den weiteren Folgen ergänzen Gast-Schauspieler den Cast: In Folge neun Tanja Raunig und Michael Ostrowski sowie Anja Knauer, in der zehnten Folge Stefan Murr, Sebastian Horn, Sina Reiß und Berit Menze, in der elften Folge Denise M'Baye, Stefan Betz und Inge Rassaerts sowie in den Folgen zwölf und dreizehn Hans Stadlbauer und Michael A. Grimm.

Die "Pumuckl"-Stimme

Kabarettist Maxi Schafroth (geb. 1985), auch bekannt aus dem NDR-Satiremagazin "extra 3", spielt und spricht den Kobold mit dem roten Haar auch in der zweiten Staffel. "Üben üben üben", verriet er im Interview mit RTL, wie er sich auf diesen besonderen Einsatz wieder vorbereitet hat. Es sei einfach wichtig, stimmlich im Training zu bleiben, um die hohe Kopfstimme für den unvergleichlichen Pumuckl hinzubekommen. Mit Unterstützung von KI klingt seine Stimme wie die von Hans Clarin (1929-2005), der dem Kobold 40 Jahre lang in Hörspielen, Kinofilmen und der Serie seine unverwechselbare Stimme geliehen hatte.

Die Geschichten

In der zweiten Staffel hat sich Florian Eder in der alten Werkstatt seines Onkels im Münchner Hinterhof weiter eingerichtet und sich auch an den Schabernack gewöhnt. In den neuen Folgen lässt Pumuckl - Achtung, Spoiler! - unter anderem einen Schreibtisch sprechen, beeinflusst eine Verlobungsfeier, kümmert sich um ein Heinzelmännchen und geht bei einem Modellflugzeugabsturz verloren. Wie Maxi Schafroth im Interview hervorhob, dürfen sich die Zuschauer auch wieder auf einige Ausflüge von Pumuckl und Florian Eder außerhalb der Werkstatt freuen.