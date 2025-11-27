Der Ansturm auf die neuen Folgen von "Stranger Things" hat Netflix lahmgelegt. Tausende Fans äußerten online ihren Unmut über die Ausfälle. Der Streamingdienst kämpft immer wieder mit Server-Ausfällen.
Netflix ist innerhalb weniger Minuten nach Veröffentlichung der neuen Folgen von "Stranger Things" zusammengebrochen. Einige Fans der Serie warteten vergeblich darauf, die ersten Folgen der letzten Staffel streamen zu können. In den sozialen Medien machten sie ihrem Ärger über den Streamingdienst Luft, wie unter anderem das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtet.