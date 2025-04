Neue Folgen der Doku starten Ende April: Davina & Shania - We love Monaco: Die Geiss-Töchter werden flügge

1 Davina (l.) und Shania Geiss übernehmen den Sendeplatz ihrer Eltern. Foto: RTLZWEI

Ende April startet eine neue Staffel von "Davina & Shania - We love Monaco". Die Doku der Geiss-Töchter rutscht dabei auf den Primetime-Sendeplatz um 20:15 Uhr.











Davina (21) und Shania Geiss (20) emanzipieren sich nun auch mit ihrem Sendeplatz von ihren Eltern. Die neue Staffel von "Davina & Shania - We love Monaco" läuft ab dem 28. April 2025 montags um 20:15 Uhr bei RTLzwei. Das gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt. Die bisherigen Staffeln liefen noch im Fahrwasser des Mutterformats, direkt im Anschluss an "Die Geissens". Bei RTL+ starten die neuen Folgen eine Woche früher. Los geht es im Premium-Bereich des Streamingdienstes also schon am 21. April.