1 Kai Pflaume (M.) präsentiert bald neue Ausgaben von "Kaum zu glauben". Am Ratepult sitzen dann wieder Bernhard Hoëcker (v.l.), Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss. Foto: NDR/Uwe Ernst

Das NDR-Quiz "Kaum zu glauben" startet im Juli mit neuen Folgen und mit einer besonderen Ausgabe: Kai Pflaume wird ein Open-Air-Spezial an der Ostsee präsentieren. Mit dabei ist wieder das eingespielte Rate-Team.











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Premiere unter freiem Himmel: Kai Pflaume (58) wird mit seiner NDR-Rateshow "Kaum zu glauben" erstmals eine Sommer-Open-Air-Ausgabe am Strand des Ostseebads Kühlungsborn präsentieren. Das hat der Sender am Dienstag bekannt gegeben. Die Aufzeichnung im Konzertgarten West in Kühlungsborn mit Blick auf die Ostsee ist für den 13. Juni geplant. Ausgestrahlt wird die Folge aber erst im Juli.