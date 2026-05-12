Neue Folgen ab Juli: Kaum zu glauben: Kai Pflaume feiert Premiere mit Open-Air-Spezial
1
Kai Pflaume (M.) präsentiert bald neue Ausgaben von "Kaum zu glauben". Am Ratepult sitzen dann wieder Bernhard Hoëcker (v.l.), Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss. Foto: NDR/Uwe Ernst

Das NDR-Quiz "Kaum zu glauben" startet im Juli mit neuen Folgen und mit einer besonderen Ausgabe: Kai Pflaume wird ein Open-Air-Spezial an der Ostsee präsentieren. Mit dabei ist wieder das eingespielte Rate-Team.

Premiere unter freiem Himmel: Kai Pflaume (58) wird mit seiner NDR-Rateshow "Kaum zu glauben" erstmals eine Sommer-Open-Air-Ausgabe am Strand des Ostseebads Kühlungsborn präsentieren. Das hat der Sender am Dienstag bekannt gegeben. Die Aufzeichnung im Konzertgarten West in Kühlungsborn mit Blick auf die Ostsee ist für den 13. Juni geplant. Ausgestrahlt wird die Folge aber erst im Juli.

 

Die in Kühlungsborn produzierte Samstagabend-Show soll am 11. Juli um 20:15 Uhr im NDR und in der Mediathek laufen und den Auftakt zu weiteren neuen Episoden geben. Neben den unglaublichen Geschichten aus aller Welt, die das Format prägen, sollen in dieser Spezial-Ausgabe auch besondere Episoden zum Lachen und Staunen aus Mecklenburg-Vorpommern eine Rolle spielen. Die regulären "Kaum zu glauben!"-Episoden folgen dann ab dem 12. Juli jeweils sonntags um 21:45 Uhr. Laut Sender sind aber noch weitere Samstagabendausgaben für Spätsommer und Herbst geplant.

Bewährtes Rate-Team kehrt zurück

Am Tisch versammelt Pflaume erneut das eingespielte Quartett: Comedian Bernhard Hoëcker (55), Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69), Schauspielerin Stephanie Stumph (41) und Musiker Wincent Weiss (32). Aufgabe der Rateprofis ist es, kuriose Lebensgeschichten, ungewöhnliche Berufe oder skurrile Fähigkeiten der Gäste zu entschlüsseln - häufig vergeblich, was den Reiz der Sendung ausmacht.

Die Quiz-Sendung hat sich seit dem Start im Jahr 2014 zu einem beliebten Format im NDR Fernsehen entwickelt. Laut Sender erreicht "Kaum zu glauben" bundesweit bis zu 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Folge.

 