Das Pole-Dance-Studio in der Solitudestraße wird zum Tatort. Auch die Studioinhaberin kommt in der Episode vor: Sie spielt die Leiche.

Die Solitudestraße in Ludwigsburg wurde am Mittwoch und Donnerstag zum Dreh- und Tatort. Mehrere Produktionsfahrzeuge parkten über die ganze Straße geteilt, denn es entstanden Aufnahmen für die 15. Staffel der ZDF-Krimiserie „SOKO Stuttgart“. Gedreht wurde primär im Pole-Dance-Studio „Aerial Loft“.

Das Studio selbst erhält für die Episode allerdings einen neuen Namen: „Pole4Soul“ heißt es dann. „Auch ein guter Name für ein Studio“, findet Aerial-Loft-Inhaberin Pia Eckenbrecht. Sie hat in der Folge sogar einen Auftritt – und was für einen: „Ich spiele die Leiche“, lacht sie. Die Tote in der Folge ist ebenfalls Besitzerin ihres Studios und wird am Fuße einer Stange tot aufgefunden.

Mehrere Stunden musste Eckenbrecht am Mittwoch und am Donnerstagmorgen dort liegen, „es war kalt irgendwann“, sagt sie. In einigen Szenen ist sie zusätzlich beim Training an der Stange zu sehen, ein bisschen akrobatische Bewegung war für sie also doch auch dabei.

Auch in Kornwestheim und Vaihingen wird gedreht

Nähere Details zur Folge sind noch nicht bekannt. „Grob gesagt wird es um Body Positivity gehen“, sagt eine Sprecherin der Produktionsfirma Bavaria Fiction.

Mehrere Wochen finden im Landkreis Dreharbeiten statt, vier Folgen werden in diesem Drehblock produziert. Neben Ludwigsburg sind auch Kornwestheim und Vaihingen/Enz Drehorte. Der Ausstrahlungsbeginn der Staffel ist im Herbst.