"Das große Promibacken" feiert Jubiläum: Im Februar startet die zehnte Staffel der Sat.1-Show. Unter den neuen Kandidaten: Sängerin Anna-Carina Woitschack, Ex-Nationalspieler Thomas Helmer oder Moderatorin Arabella Kiesbauer. Sie alle wollen den begehrten goldenen Cupcake mit nach Hause nehmen.
"Das große Promibacken" geht im kommenden Jahr bereits in die zehnte Runde. Wie der Sender Sat.1 bekannt gab, startet die Jubiläumsstaffel am 11. Februar 2026 um 20:15 Uhr. Zehn prominente Hobbybäcker wetteifern dann wieder um den begehrten goldenen Cupcake - und 10.000 Euro für einen guten Zweck.