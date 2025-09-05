Neue Folgen ab dem 16. September: Experte für alles: Klaas Heufer-Umlauf wird Assistent von Weltstar

Klaas Heufer-Umlauf bringt seine Sendung "Experte für alles" zurück und testet darin auch, wie es sich als Assistent von Ed Sheeran lebt.
Nach dem Aus seiner Talkshow "Late Night Berlin" meldete sich Klaas Heufer-Umlauf (41) im April mit dem neuen Format "Experte für alles" zurück. Die zweite Staffel, in der er wieder verschiedene Themengebiete erkundet, steht nun in den Startlöchern. Die neuen Folgen laufen ab dem 16. September, immer dienstags um 21:25 Uhr auf ProSieben und Joyn. Wie der Sender nun verkündet hat, sind dann auch Matthias Mangiapane (41) und Ed Sheeran (34) mit von der Partie.