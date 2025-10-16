Das Rateteam um Verona Pooth und Chris Tall darf sich in der neuen "The Masked Singer"-Staffel auf aufwendige Kostüme freuen. Die ersten Masken sind nun bekannt.
"The Masked Singer" geht ab dem 8. November in eine neue Runde und nun gibt es auch erste Kostüme zu bestaunen. Wie der Sender ProSieben bekannt gab, wird unter anderem "der brasilianische Affe King mit seinen bunten Federn und viel Glitzer" auf der Bühne der TV-Show stehen. Er ist fast drei Meter groß und "ein echtes High-Tech-Wunder" heißt es weiter. Insgesamt 4.000 Federn sorgen der Mitteilung zufolge für sein prachtvolles Auftreten. Sein Körper aus luftaufgeschäumtem Thermoplastik soll die Figur federleicht halten.