Neue Folgen ab 22. Oktober: Wie versteht sich Elif Oskan mit The Taste-Kollege Steffen Henssler?

"The Taste"-Neuzugang Elif Oskan spricht im Interview über ihre Zusammenarbeit mit Steffen Henssler und Alexander Herrmann - und verrät, was sie an ihren Kollegen besonders schätzt und welche Herausforderung die Rolle als Coach für sie mit sich bringt.
Eine neue Staffel der Kochshow "The Taste" steht in den Startlöchern. Am 22. Oktober (20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn) starten die neuen Folgen, die mit zwei Neuzugängen in der Coach-Riege aufwarten: Steffen Henssler (53) und Elif Oskan (geb. 1990) werden neben den erfahrenen Coaches Tim Raue (51) und Titelverteidiger Alexander Herrmann (54) den 16 Kandidaten zur Seite stehen. Für diese geht es am Ende um 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch.