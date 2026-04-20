Roland Trettl erzählt im Interview, wie sich die neue "First Dates Hotel"-Staffel von vergangenen unterscheidet und wie er zum Abschied von Rezeptionistin Aline steht.
Das "First Dates Hotel" begrüßt erneut Singles, die ihre große Liebe finden wollen (ab 20. April, acht neue Folgen immer montags um 20:15 Uhr, auch auf RTL+). Auch 2026 geht es nach Mallorca, doch erstmals begrüßt Gastgeber Roland Trettl (54) seine Gäste in einem abgeschiedenen Hotel in den Bergen von Puig de Galatzó. "Wir haben in der neuen Staffel definitiv mit Abstand das schönste Hotel, was wir je beziehen durften, und ich bin der Meinung, dass dies die Beziehung der Gäste und die Dynamik, die Stimmung und die Energie nochmal gepusht hat", erklärt Starkoch und "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl im Interview mit spot on news.