Roland Trettl erzählt im Interview, wie sich die neue "First Dates Hotel"-Staffel von vergangenen unterscheidet und wie er zum Abschied von Rezeptionistin Aline steht.

Das "First Dates Hotel" begrüßt erneut Singles, die ihre große Liebe finden wollen (ab 20. April, acht neue Folgen immer montags um 20:15 Uhr, auch auf RTL+). Auch 2026 geht es nach Mallorca, doch erstmals begrüßt Gastgeber Roland Trettl (54) seine Gäste in einem abgeschiedenen Hotel in den Bergen von Puig de Galatzó. "Wir haben in der neuen Staffel definitiv mit Abstand das schönste Hotel, was wir je beziehen durften, und ich bin der Meinung, dass dies die Beziehung der Gäste und die Dynamik, die Stimmung und die Energie nochmal gepusht hat", erklärt Starkoch und "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl im Interview mit spot on news.

Roland Trettl zeigt Empathie und Zurückhaltung als Gastgeber In der siebten Staffel des Ablegers gibt es besondere Konstellationen, etwa einen Mann, der sich zwischen drei Frauen entscheiden muss, und sogar eine Dreiecksgeschichte. Wie verhält sich Trettl in solchen Situationen? "Ich bin und bleibe ein empathischer Gastgeber und egal wie die Konstellationen aussehen, möchte ich immer der Gastgeber sein, der unter die Arme gereift, wenn es notwendig ist und mich aber ansonsten elegant zurückhalten."

Erstmals organisiert der Gastgeber auch ein "Third Date". "In dem Fall bin ich der Gastgeber eines Hotels und ein Hotel verlangt immer Flexibilität. Diese Flexibilität ist uns wichtig, um alle unsere Gäste glücklich zu machen."

Abschied von "toller Empfangsdame"

Neben bekannten Gesichtern verstärken Iván als neuer Taxifahrer und Ashanti an der Rezeption das Team. "Wir sind generell ein eingespieltes Team, mit Mitgliedern, die seit Staffel eins dabei sind", erzählt Trettl. "Grundsätzlich gilt aber, wenn neue Kolleginnen und Kollegen dazu kommen, empfangen wir sie sehr offen, und es fällt uns sehr leicht, sie mit guter Laune zu integrieren."

Diese Staffel fehlt allerdings ein Publikumsliebling. Rezeptionistin Aline ist nicht mehr Teil der Sendung. "Ich bin ein Mann, der in der Gegenwart lebt und sich auf die Zukunft freut und nicht um die Vergangenheit trauert", sagt Trettl zum Abschied und der Neubesetzung an der Rezeption. "Wir hatten mit Aline eine tolle Empfangsdame in der Vergangenheit und haben jetzt mit Ashanti eine tolle Empfangsdame in der Gegenwart."

Ob im Hotel-Restaurant oder beim Cocktail am Pool, die Singles können sich auf unterschiedlichste Weise im "First Dates Hotel" kennenlernen. Doch warum funkt es im Urlaubsambiente - oder eben nicht? "Die Gründe sind immer die Menschen", betont Trettl. "Es gibt jene, die vielleicht falsche Erwartungshaltungen haben, vielleicht gar nicht bereit sind, die vielleicht nicht in derselben Liga spielen und bei denen die Selbstwahrnehmung vielleicht nicht ganz passt." Wenn dagegen der Funke überspringe, "passen in dem Moment alle Parameter", sagt er. Das Hotel bringe natürlich auch eine besondere Umgebung mit sich, "aber das ist meiner Meinung nach sekundär. Letztendlich entscheiden die Menschen, wem sie sich öffnen."