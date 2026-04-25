Neue Folge Neuer Wind im Alten Land: Felicitas Woll und Jan Sosniok schwärmen von Berlin Berlin-Reunion

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Ende von "Berlin, Berlin" stehen Felicitas Woll und Jan Sosniok wieder gemeinsam vor der Kamera. In der ZDF-Reihe "Neuer Wind im Alten Land" spielen sie am Sonntag neue Rollen - und verraten nun, wie vertraut das Wiedersehen war.
Für Fans der Kultserie "Berlin, Berlin" (2002-2005) dürfte ein kleines Fernsehereignis anstehen. Im ZDF-Film "Miss Altes Land" (26. April, 20:15 Uhr) treffen Felicitas Woll (46) und Jan Sosniok (58) erstmals seit über 20 Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera aufeinander. Damals spielten sie das junge On-Off-Liebespaar Carlotta "Lolle" Holzmann und Sven Ehlers, nun verkörpern sie die Journalistin Beke Rieper und den Schönheitswettbewerbs-Veranstalter Micky Hansen.