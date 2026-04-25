Neue Folge Neuer Wind im Alten Land: Felicitas Woll und Jan Sosniok schwärmen von Berlin Berlin-Reunion

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Ende von "Berlin, Berlin" stehen Felicitas Woll und Jan Sosniok wieder gemeinsam vor der Kamera. In der ZDF-Reihe "Neuer Wind im Alten Land" spielen sie am Sonntag neue Rollen - und verraten nun, wie vertraut das Wiedersehen war.

Für Fans der Kultserie "Berlin, Berlin" (2002-2005) dürfte ein kleines Fernsehereignis anstehen. Im ZDF-Film "Miss Altes Land" (26. April, 20:15 Uhr) treffen Felicitas Woll (46) und Jan Sosniok (58) erstmals seit über 20 Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera aufeinander. Damals spielten sie das junge On-Off-Liebespaar Carlotta "Lolle" Holzmann und Sven Ehlers, nun verkörpern sie die Journalistin Beke Rieper und den Schönheitswettbewerbs-Veranstalter Micky Hansen.

Der TV-Film ist eine der vier neuen "Neuer Wind im Alten Land"-Episoden, die derzeit sonntagabends im ZDF laufen. In "Miss Altes Land" schreibt ein Buxtehuder Möbelhaus einen Schönheitswettbewerb aus. Die kritische Journalistin Beke will herausfinden, warum Frauen im Jahr 2026 überhaupt noch bei so etwas mitmachen - und beschließt kurzerhand, selbst anzutreten.

"Einfach total vertraut, lustig und natürlich auch etwas spannend"

Das Wiedersehen am Set beschreibt Felicitas Woll im Interview mit spot on news als unkompliziert. "Es war einfach total vertraut, lustig und natürlich auch etwas spannend, da wir das erste Mal in anderen Figuren miteinander gespielt haben. Aber da wir so vertraut miteinander sind, hatten wir einfach nur Spaß", erzählt sie. Verändert habe sich in all den Jahren ohnehin kaum etwas: "Es sind einfach nur mehr Falten dazugekommen. Aber ansonsten hat man das Gefühl, es ist keine Zeit vergangen."

Ihr Serienpartner Jan Sosniok berichtet sogar von einem langgehegten Wunsch, der nun endlich in Erfüllung gegangen sei. "Eine riesige Freude nach mehr als 20 Jahren. Den Wunsch, noch einmal gemeinsam zu drehen, hatten wir schon immer und nun hat er sich erfüllt", so der Schauspieler. Die Freundschaft der beiden ist aber auch abseits der Kamera nie eingeschlafen: "Felicitas und ich hatten in all den Jahren immer Kontakt und wenn es sich angeboten hat, haben wir uns auch gesehen."

"Wir sitzen im Garten und haben uns immer was zu erzählen"

Woll bestätigt, dass aus den Kollegen von damals gute Freunde geworden sind. "Auch wenn es mal längere Zeiten gibt, in denen wir uns nicht sehen oder hören, sind wir doch immer Freunde geblieben. Ich besuche ihn und seine Familie gerne, dann sitzen wir im Garten und haben uns immer was zu erzählen." Der gemeinsame Humor ist dabei offenbar die Konstante. "Wir sind beide älter geworden, aber Blödsinn zu machen und darüber zu lachen hat sich nicht geändert. Wir teilen den gleichen Humor wie früher", sagt Sosniok.

Auf die Zeit von "Berlin, Berlin" blickt Felicitas Woll mit viel Wärme zurück. Damals sei sie noch ziemlich jung gewesen, habe vieles von ihren Kollegen gelernt. "Wir waren wirklich gefühlt diese Freunde, die in dieser WG leben. Man hat sich frei gefühlt", sagt sie. Auch beim Drehen habe es noch Unterschiede gegeben. "Wir haben noch auf Film gedreht, hatten Fusselcheck und viel Zeit zum Proben", so Woll. Was sie mit der Figur Lolle erleben konnte und auch der Erfolg, der sich damit eingestellt habe, sei "ein ganz großes Geschenk" gewesen.