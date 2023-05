2 Die Fluggesellschaften Lufthansa und Eurowings haben eine neue Route vom Stuttgarter Airport Richtung Süden vorgeschlagen. Foto: imago images//Arnulf Hettrich

Um Gebiete mit vielen Einwohnern in der Region Stuttgart vom Fluglärm zu entlasten, soll es neue Flugrouten geben. Doch nun findet eine Online-Petition Tausende Unterzeichner dagegen – der Protest wächst täglich.









Region Stuttgart - Nun gibt es sogar eine Petition. Und obwohl sie erst am Samstag auf der Plattform Change.org erstellt wurde, haben bis Donnerstagmorgen bereits mehr als 6300 Menschen unterschrieben. Die Idee, dass Piloten eine neue, zusätzliche Flugroute vom Stuttgarter Flughafen aus in den Süden – etwa nach Mallorca – fliegen, treibt die Menschen rund um den Flughafen um. Denn während Christoph Bolay, der Vorsitzende der Fluglärmkommission für den Flughafen Stuttgart, davon ausgeht, dass „90 000 Menschen vom Fluglärm entlastet werden“, fürchten die Menschen in Nürtingen, Neuhausen, Wolfschlugen, Aichtal und in einigen anderen Orten mehr Lärm. Am 2. November soll die Stuttgarter Fluglärmkommission abstimmen und anschließend eine Empfehlung abgeben.