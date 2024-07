Neue „Fitty Bar“ auf dem Marienplatzfest: Eine Hommage an den Stuttgarter Kult-Imbiss Fritty Bar

Eine Hommage an den Stuttgarter Kult-Imbiss Fritty Bar

5 Die drei Damen von der Pommesbude: Lilly Rosa Wellner, Sophie Bergemann und Lisa-Devi Vollrath vermissen die Fritty Bar. Foto: Tanja Simoncev

„Wo Pommes?“ – aktuell auf dem Marienplatz bei der „Fitty Bar“. Moment, fehlt da nicht ein „R“ und gibt’s die originale Fritty Bar eigentlich gar nicht mehr? Verwirrung trifft auf erhörte Gebete. Was hat es mit der „Fitty Bar“ auf sich? Wir klären auf.











Wahrscheinlich können sich die Stuttgarter – zumindest die Imbiss-Fans – noch gut an dem Moment erinnern, als die Fritty Bar am Rotebühlplatz in Mitte die letzte Pommestüte über den Tresen reichte. Aus. Schluss. Vorbei. Eine Kultstätte verabschiedete sich Anfang des Jahres aus dem Stuttgarter Stadtbild – und fehlt seitdem.