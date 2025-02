Zum Valentinstag präsentiert Netflix eine Reihe neuer romantischer Filme und Serien, die für Herzklopfen, Lacher und emotionale Momente sorgen. Von charmanten Liebeskomödien bis hin zu tiefgründigen Dramen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Valentinstag 2025: 3 neue Filme bei Netflix

Ewige Liebe

Veröffentlichung: 14. Februar 2025

Foto: Courtesy of Netflix

"Ewige Liebe" (Originaltitel: "Kärlek fårever") ist eine schwedische romantische Komödie unter der Regie von Staffan Lindberg, die am 14. Februar 2025 auf Netflix veröffentlicht wird. Die Handlung dreht sich um Hanna (gespielt von Matilda Källström) und Samuel (Charlie Gustafsson), ein Paar aus Stockholm, das plant, seine Hochzeit im kleinen Kreis auf der malerischen Insel Gotland zu feiern. Ihre Vorstellungen von einer intimen Zeremonie werden jedoch durch die Einmischung von Familie und Freunden auf die Probe gestellt, was zu unerwarteten Komplikationen und humorvollen Situationen führt.

Irgendwie schwanger

Veröffentlichung: 5. Februar 2025

"Irgendwie schwanger" (Originaltitel: "Kinda Pregnant") ist eine US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 2025 unter der Regie von Tyler Spindel, mit Amy Schumer in der Hauptrolle. Die Handlung dreht sich um Lainy Newton (Amy Schumer), eine Single-Frau aus Brooklyn, die als Englischlehrerin arbeitet. Neidisch auf die Schwangerschaft ihrer besten Freundin Kate (Jillian Bell) und die damit verbundene Aufmerksamkeit, beschließt Lainy, einen falschen Babybauch zu tragen und sich als schwanger auszugeben. Sie besucht Schwangerschaftskurse und gibt vor, ebenfalls ein Kind zu erwarten. Während dieser Täuschung trifft sie auf Josh Lewis (Will Forte), den Mann ihrer Träume, was zu einer Reihe von humorvollen und komplizierten Situationen führt.

La Dolce Villa

Veröffentlichung: 13. Februar 2025

"La Dolce Villa" ist eine romantische Komödie aus dem Jahr 2025 unter der Regie von Mark Waters. Die Hauptrollen spielen Scott Foley als Eric Field, Violante Placido als Francesca Pucci und Maia Reficco als Olivia Field. Die Handlung dreht sich um Eric Field, einen erfolgreichen Geschäftsmann und ehemaligen Koch, der nach Italien reist, um seine Tochter Olivia davon abzuhalten, ihr gesamtes Erspartes in die Renovierung einer heruntergekommenen Villa zu investieren. Vor Ort wird er jedoch von der Schönheit, dem Zauber und der Romantik des Landes verzaubert und entwickelt eine besondere Beziehung zur Bürgermeisterin des Ortes, Francesca Pucci.

Lesen Sie auch: Was kann man am Valentinstag machen?

5 neue Serien bei Netflix passend zum Valentinstag

Melo Movie

Veröffentlichung: 14. Februar 2025

"Melo Movie" ist eine südkoreanische romantische Dramaserie, die am 14. Februar 2025 auf Netflix Premiere feiert. Die Serie erzählt die Geschichte von Ko Gyeom, einem ehemaligen Statisten, der zum Filmkritiker wird, und Kim Mu-bee, einer Frau, die Filme hasst, aber dennoch Regisseurin wird. Die beiden begegnen sich, inspirieren einander und überwinden gemeinsam persönliche Tragödien.

I am Married…But!

Veröffentlichung: 14. Februar 2025

"I Am Married...But!" ist eine taiwanesische romantische Komödienserie, die am 14. Februar 2025 auf Netflix veröffentlicht wird. Die Serie folgt Lin I-Ling (gespielt von Alice Ko), die seit drei Jahren mit ihrem Ehemann Zeng Xue-You (Jasper Liu) und ihren Schwiegereltern zusammenlebt. Sie träumt davon, auszuziehen, doch ihr Mann, ein Muttersöhnchen, erschwert dies. Die Frustrationen in ihrer Ehe wachsen, bis I-Ling über eine Dating-App auf ihren vermeintlichen Seelenverwandten trifft. Gleichzeitig verspürt sie den Wunsch nach Mutterschaft, was sie in einen inneren Konflikt zwischen emotionaler Untreue und Familienleben stürzt.

Valeria (Staffel 4)

Veröffentlichung: 14. Februar 2025

Die spanische Serie "Valeria" basiert auf den Romanen von Elísabet Benavent und ist eine Mischung aus Drama, Romantik und Komödie. Die Serie ist auf Netflix verfügbar und hat bisher 3 Staffeln veröffentlicht. Die 4. Staffel kann ab dem 14. Februar 2025 gestreamt werden. Die Handlung dreht sich um Valeria, eine junge Schriftstellerin aus Madrid, die in einer kreativen und emotionalen Krise steckt. Ihre Ehe mit ihrem Mann Adrián ist ins Wanken geraten, und beruflich hat sie Schwierigkeiten, ihren Durchbruch als Autorin zu schaffen. Unterstützung findet Valeria bei ihren drei besten Freundinnen.

Love is Blind (Staffel 8, USA)

Veröffentlichung: 14. Februar 2025

"Love Is Blind" ist eine beliebte Reality-Dating-Show auf Netflix, die von Nick und Vanessa Lachey moderiert wird. Singles, die nach einer ernsthaften Beziehung suchen, nehmen an der Show teil und lernen sich in sogenannten "Pods" kennen – getrennte Räume, in denen sie sich nur über Gespräche miteinander austauschen können, ohne sich zu sehen. Über mehrere Tage hinweg führen die Teilnehmer intensive Gespräche und versuchen, tiefere emotionale Verbindungen aufzubauen. Wenn eine Verbindung stark genug ist, kann es zu einem Heiratsantrag kommen – ohne dass sich die Beteiligten jemals gesehen haben.

Nach der Verlobung sehen sich die Paare zum ersten Mal und verbringen anschließend einige Zeit zusammen in einem romantischen Urlaub. Danach ziehen sie gemeinsam in eine Wohnung und müssen mit den Herausforderungen des Alltags zurechtkommen, während sie sich weiter kennenlernen. Am Ende des Experiments stehen die Hochzeiten an, bei denen die Teilnehmer entscheiden müssen, ob sie tatsächlich "Ja" sagen oder die Beziehung beenden.

Envidiosa (Staffel 2)

Veröffentlichung: 5. Februar 2025

"Envidiosa" ist eine argentinische Dramedy-Serie, die am 18. September 2024 auf Netflix veröffentlicht wurde. Die 2. Staffel ist seit dem 5. Februar verfügbar. Die Serie dreht sich um Victoria "Vicky" Mori (gespielt von Griselda Siciliani), eine Frau, die kurz vor ihrem 40. Geburtstag steht und mit ansehen muss, wie ihre Freundinnen nach und nach heiraten. Getrieben von Neid und dem Wunsch nach einer eigenen Ehe stellt sie ihrem langjährigen Freund ein Ultimatum: entweder Heirat oder Trennung. Als dieser Plan scheitert, begibt sich Vicky auf die Suche nach einem neuen Partner, um ihren Traum von der Ehe zu verwirklichen. Dabei entdeckt sie jedoch mehr über sich selbst und erkennt, dass es nicht nur darum geht, einen Ehemann zu finden, sondern auch um Selbstakzeptanz und persönliche Weiterentwicklung.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.