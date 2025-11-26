Eva Green steigt in Staffel drei von "Wednesday" ein. Die Schauspielerin verkörpert Ophelia Frump, die Tante der Titelfigur. Green arbeitete schon mehrfach mit Tim Burton zusammen.

Die Netflix-Serie "Wednesday" bekommt Zuwachs: Der Streamingdienst hat Eva Green (45) als neues Cast-Mitglied für die dritte Staffel bestätigt. Laut der Netflix-Website "Tudum" wird die französische Schauspielerin, die durch den Film "Die Träumer" bekannt wurde, die Rolle von Ophelia Frump übernehmen - Wednesdays Tante und Morticia Addams' Schwester.

Cliffhanger zu Ophelia in Staffel zwei Bereits das Finale der zweiten Staffel hatte die neue Figur angedeutet. In einer Vision taucht Wednesdays (Jenna Ortega, 23) Tante auf, als die Schülerin in Ophelias Tagebuch liest. Von hinten ist eine Frau mit langer blonder Mähne zu sehen. "Wednesday muss sterben", schreibt sie in der Szene an die Wand.

Zu diesem Cliffhanger erklären die Serienschöpfer Alfred Gough (58) und Miles Millar (58) "Tudum", dass Ophelia "schon lange verschwunden" sei. "Das hat eine Lücke in Morticias Leben hinterlassen und viele unbeantwortete Fragen aufgeworfen. Das Wiederauftauchen von Ophelia wird diese Familie wie eine Bombe treffen."

Eva Green arbeitet regelmäßig mit Tim Burton

Eva Green äußert sich in einem Statement begeistert zum Einstieg in die Serie. "Ich freue mich riesig, als Tante Ophelia Teil der wunderbar verdrehten Welt von 'Wednesday' zu werden", so Green. Weiter zitiert "Tudum": "Diese Serie spielt in einer so herrlich düsteren und witzigen Welt, dass ich es kaum erwarten kann, der Addams-Familie meinen eigenen Hauch von Verrücktheit zu verleihen."

Ganz neu ist das Umfeld für Green nicht: Sie arbeitete schon mehrfach mit Tim Burton (67) zusammen. Sie spielte in seinen Regieprojekten "Die Insel der besonderen Kinder", "Dark Shadows" und "Dumbo" mit. Bei "Wednesday" inszenierte Burton schon acht Folgen.

Was passiert in Staffel drei?

Viel ist über die Handlung der dritten Staffel der Erfolgsserie noch nicht bekannt. In einer Erklärung hatten Alfred Gough und Miles Millar angeteasert, dass Wednesday "weitere finstere Geheimnisse" der Nevermore Academy enthüllen und "noch tiefer in die Gruft der Addams-Familie vordringen" werde.

Die zweite Staffel der Netflix-Serie erschien in diesem Jahr in zwei Teilen. Die ersten Folgen wurden am 6. August veröffentlicht, am 3. September folgten die übrigen Episoden.