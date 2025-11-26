Eva Green steigt in Staffel drei von "Wednesday" ein. Die Schauspielerin verkörpert Ophelia Frump, die Tante der Titelfigur. Green arbeitete schon mehrfach mit Tim Burton zusammen.
Die Netflix-Serie "Wednesday" bekommt Zuwachs: Der Streamingdienst hat Eva Green (45) als neues Cast-Mitglied für die dritte Staffel bestätigt. Laut der Netflix-Website "Tudum" wird die französische Schauspielerin, die durch den Film "Die Träumer" bekannt wurde, die Rolle von Ophelia Frump übernehmen - Wednesdays Tante und Morticia Addams' Schwester.