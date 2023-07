1 Letzter Tag am Kabinettstisch in Berlin: Ursula von der Leyen soll zum 1. November EU-Kommissionschefin werden – vorher muss sie ihre Kommissare aussuchen und ihre politische Agenda vorbereiten. Foto: dpa

Was jetzt auf die gewählte Chefin der EU-Kommission zukommt – unter anderem ein fünfstelliges Monatsgehalt. Doch es gibt auch viel zu tun. Eine Übersicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Brüssel - Nachdem sie in knapper Wahl zur Kommissionspräsidentin gewählt wurde, startet Ursula von der Leyen von diesem Donnerstag an ihre neue EU-Karriere. Während Politiker und Beamte Brüssel und Straßburg verlassen und die EU-Arbeit im August so gut wie brach liegt, will sich die erste deutsche Kommissionspräsidentin seit 51 Jahren in die Arbeit stürzen.