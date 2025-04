Neue Erkenntnisse zu Einbruch in Fellbach: Mit Brille und Kapuze: So sehen die Tankstellen-Einbrecher aus

Rems-Murr-Kreis Traumberuf Zirkusartistin – „Ich schlüpfe in Rollen und lerne viel über mich selbst“

Jette Plock wusste schon früh, was sie werden will – Zirkusartistin. Jetzt ist sie auf der einzigen Artistenschule Süddeutschlands auf dem besten Weg. In der Ausbildung im Schwäbischen Wald lernt sie Partnerakrobatik und fordert sich und ihren Körper.