Die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" startet im TV - mit acht neuen Folgen voller Drama und Emotionen. Nach dem Serientod von Rolf Pflüger stehen die Zeichen auf Veränderung. Das Verhältnis zwischen Lilli und Caro wird auf eine harte Probe gestellt, während Martin Gruber um zwei Leben kämpft.

Neues aus Ellmau - die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" (seit 2008) meldet sich mit einem Paukenschlag zurück. Am 8. Januar 2026 flimmert die Auftaktepisode "Neuanfänge" um 20:15 Uhr über die ZDF-Bildschirme. Acht frische Folgen erwarten die treue Fangemeinde. Das Erfolgsrezept bleibt dabei unverändert: spannende Arztgeschichten vermischt mit zwischenmenschlichen Beziehungen vor der atemberaubenden Kulisse des Wilden Kaisers.

Ein Todesfall und seine Folgen Der Schatten des vergangenen Staffelfinales liegt schwer über den neuen Episoden. Rolf Pflüger, gespielt von Wolfram Berger (80), verstarb nach einem Herzinfarkt - und hinterlässt ein emotionales Trümmerfeld. Seine Tochter Caro steht vor den Scherben ihres Lebens. Barbara Lanz (42), die Caro verkörpert, beschreibt im Gespräch mit "TV Movie" den inneren Zustand ihrer Figur eindringlich: "Nach außen versucht Caro diesen Schicksalsschlag mit Würde und stoischer Fassung zu tragen. Doch innerlich sieht es anders aus. Caro plagen schreckliche Schuldgefühle und Scham quält sie."

Besonders bitter für die Unternehmerin: Das Testament ihres Vaters bringt eine unerwartete Wendung. Rolf übertrug seiner Enkelin Lilli Gruber (Ronja Forcher, 29) die Mehrheit am Landhandel - eine Entscheidung, die das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Tante und Nichte weiter belastet. Caro fühlt sich von ihrer eigenen Familie verraten.

Liebes-Aus für Caro und Martin

Für romantische Hoffnungen zwischen Caro und dem Bergdoktor gibt es indes keine Grundlage mehr. Barbara Lanz räumt im Interview mit allen Spekulationen auf: "Caro hat noch immer Gefühle für Martin, aber Martin hat eine Entscheidung getroffen und das hinterfragt Caro auch nicht. Liebe wird eben nicht immer erwidert." Ein Happy End zwischen den beiden schließt die Schauspielerin damit aus. Ihre Figur sei realistisch genug, um Martin nicht hinterherzulaufen.

Doch auch Martins frische Ehe mit Karin Bachmeier (Hilde Dalik, 47) gerät in Turbulenzen. Die Beziehung wird bereits in der ersten Folge der neuen Staffel durch ein unvorhergesehenes Ereignis auf die Probe gestellt.

Dramatischer Krankheitsfall in der Auftaktepisode

Medizinisch wird es in "Neuanfänge" ebenfalls brisant. Zwei Geschwister, Mia und Noah Meindl (Finja Leoni Meyer und Levi Brandl), erkranken lebensbedrohlich. Was zunächst wie Q-Fieber aussieht, entpuppt sich als weitaus ernster: Martin Gruber stößt auf einen Gendefekt. Beide Kinder benötigen dringend eine Knochenmarkspende. Die Eltern stehen vor einer folgenschweren Entscheidung - während sie gleichzeitig mit ihrer eigenen Trennung kämpfen.

Jubiläumsstaffel bereits in Planung

Eine erfreuliche Nachricht für alle Fans: Nach Staffel 19 ist noch lange nicht Schluss. "Tatsächlich wird es nicht die letzte Staffel sein, die wir drehen und auch nicht die vorletzte", versicherte Hans Sigl (56) Ende November in einem Interview mit "Bunte". Natalie O'Hara (49), die Susanne Dreiseitl verkörpert, verriet vergangene Woche auf Instagram zudem, dass die Dreharbeiten zur Jubiläumsstaffel bereits im Frühjahr beginnen.

Die Zahlen geben dem Sender recht: Staffel 18 knackte mit über 21 Millionen Abrufen in der ZDF-Mediathek einen historischen Rekord. Im linearen Fernsehen schalteten durchschnittlich 5,5 Millionen Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 20,6 Prozent entspricht.