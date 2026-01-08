Die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" startet im TV - mit acht neuen Folgen voller Drama und Emotionen. Nach dem Serientod von Rolf Pflüger stehen die Zeichen auf Veränderung. Das Verhältnis zwischen Lilli und Caro wird auf eine harte Probe gestellt, während Martin Gruber um zwei Leben kämpft.
Neues aus Ellmau - die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" (seit 2008) meldet sich mit einem Paukenschlag zurück. Am 8. Januar 2026 flimmert die Auftaktepisode "Neuanfänge" um 20:15 Uhr über die ZDF-Bildschirme. Acht frische Folgen erwarten die treue Fangemeinde. Das Erfolgsrezept bleibt dabei unverändert: spannende Arztgeschichten vermischt mit zwischenmenschlichen Beziehungen vor der atemberaubenden Kulisse des Wilden Kaisers.