"Das große Backen - Die Profis" kehrt zurück. Der Ableger der Kochsendung "Das große Backen" wird nicht wie gewohnt sonntags im Vorabendprogramm von Sat.1 gezeigt, sondern wandert ab 2. Juli mittwochs in die Primetime. Zudem kündigte der Sender neue Regeln an.

Jury, Moderation, Profis

Die Profis, die ihr Talent als Konditoren und Patissiers mit in das Format bringen, werden nicht mehr im Team antreten, sondern im direkten Duell. Woche für Woche stellen sie sich den Back-Aufgaben, zu denen "spektakuläre Schaustücke" oder "knallharte Speed-Challenges" gehören. Dabei sind kreative Ideen, präzises Arbeiten und hohe Handwerkskunst gefragt. Am Ende wartet auf den Gewinner oder die Gewinnerin die Trophäe des Goldenen Cupcakes und das Preisgeld von 10.000 Euro.

In die Jury werden Bettina Schliephake-Burchardt (54), Christian Hümbs (43) und Günther Koerffer (70), ehemaliger Hofkonditor des schwedischen Königshauses, zurückkehren. Bei der Moderation wird Enie van de Meiklokjes (50) als ebenfalls vertrautes Gesicht wieder zur Sendung gehören. Im Kandidatenfeld befinden sich "Championnat du Chocolat"-Gewinnerin Theresa (32) aus Beckum im Münsterland oder die zur "Dessertkönigin Deutschlands" gekürte Rowena (28) aus Koblenz. Zu den Profis zählen zudem Benjamin (29) aus Feldthurns in Südtirol, Caro (32) aus Lübeck in Schleswig-Holstein, Larissa (27) aus Bernkastel-Kues in Rheinland-Pfalz, Joana (26) aus Wolfenbüttel in Niedersachsen, Valentina (19) aus Wien in Österreich und Jennifer (39) aus Merkendorf in Bayern.