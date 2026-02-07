Neue Entwicklungen?: Mutter von Savannah Guthrie entführt? Neues Schreiben aufgetaucht

Die vermisste Mutter von Savannah Guthrie ist bislang nicht gefunden. Die Polizei und das FBI untersuchen derzeit unter anderem ein neu aufgetauchtes Schreiben.
Das FBI und die Polizei von Pima County im US-Bundesstaat Arizona bestätigen, dass eine "neue Nachricht bezüglich Nancy Guthrie" aufgetaucht ist. Derzeit werde von Ermittlern die Echtheit der darin enthaltenen Informationen geprüft. Welche Infos über die mutmaßliche Entführung der 84-jährigen Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie (54) enthalten sein könnten, ist nicht bekannt.