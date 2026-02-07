Neue Entwicklungen?: Mutter von Savannah Guthrie entführt? Neues Schreiben aufgetaucht

Die vermisste Mutter von Savannah Guthrie ist bislang nicht gefunden. Die Polizei und das FBI untersuchen derzeit unter anderem ein neu aufgetauchtes Schreiben.

Das FBI und die Polizei von Pima County im US-Bundesstaat Arizona bestätigen, dass eine "neue Nachricht bezüglich Nancy Guthrie" aufgetaucht ist. Derzeit werde von Ermittlern die Echtheit der darin enthaltenen Informationen geprüft. Welche Infos über die mutmaßliche Entführung der 84-jährigen Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie (54) enthalten sein könnten, ist nicht bekannt.

Die Nachricht soll in Form einer E-Mail bei dem Lokalsender KOLD in Tucson eingegangen sein, wie "NBC News" unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Beamte berichtet. Zuvor hatte es mehrere US-Berichte über angebliche Lösegeldforderungen gegeben. Das FBI arbeite daran herauszufinden, ob die E-Mail vom selben Absender wie eine der Forderungen kommt. Den Quellen zufolge sei bislang nicht eindeutig geklärt, ob das erste Schreiben von einer oder mehrerer Personen stammt, die Nancy Guthrie entführt haben könnten.

Mann wegen Fake-Lösegeldschreiben vor Gericht

Eines der aufgetauchten Lösegeldschreiben hatte sich als offenbar definitiv falsch herausgestellt. Ein Mann steht laut der Nachrichtenabteilung des US-Senders für das Versenden der falschen Forderung bereits vor Gericht. Unter bestimmten Auflagen und gegen eine Zahlung in Höhe von 20.000 Dollar werde er freigelassen. Am kommenden Donnerstag müsse er erneut vor Gericht erscheinen.

Das FBI bietet unterdessen weiterhin eine Belohnung von bis zu 50.000 US-Dollar für Informationen, die im Fall der mutmaßlichen Entführung zum Auffinden Guthries und/oder der Festnahme verstrickter Personen führen. Bei der Suche nach der Mutter der Moderatorin Savannah Guthrie untersuche die Polizei derzeit unter anderem ein oder mehrere Autos, die eine Rolle spielen könnten. Derzeit werden offenbar Aufnahmen einer Überwachungskamera ausgewertet.

"Wir müssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt"

Nancy Guthrie wurde am vergangenen Sonntag als vermisst gemeldet. Der Sheriff Chris Nanos erklärte zuletzt: "Ich glaube, dass Nancy gegen ihren Willen aus ihrem Zuhause entfernt wurde und dass wir sie finden müssen. Das glaube ich. Sie lebt noch".

Savannah Guthrie sowie ihre Geschwister Annie und Camron hatten kürzlich einen bewegenden Appell an den oder die mutmaßlichen Entführer gerichtet. Die Familie habe die Berichte gesehen, dass ein angebliches Lösegeldschreiben aufgetaucht war, erklärte sie in einem Instagram-Video unter anderem. "Wir sind bereit, zu reden", sagte die Moderatorin. "Wir müssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt und dass Sie sie [in Ihrer Gewalt] haben. [...] Bitte melden Sie sich bei uns." Direkt an ihre Mutter gerichtet erklärte sie: "Mama, falls Du das hörst. Du bist eine starke Frau."