Neue Entwicklungen im Turnskandal: Das steckt hinter den Ermittlungen gegen die Spitzen von STB und DTB

Bisher wurde nur gegen Trainer ermittelt – jetzt weitet die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchungen im Turnskandal auf die Verbands-Oberen aus. Es gibt eine Rücktrittsforderung.
Die Ermittlungen rund um den Missbrauchsskandal am Stuttgarter Kunstturnforum (KTF) bekommen einen neuen und womöglich entscheidenden Aspekt – denn sie nehmen noch größere Züge an. So erfassen die Untersuchungen der Stuttgarter Staatsanwaltschaft nun auch die Spitze des Deutschen Turner-Bundes (DTB) und Verantwortliche des Schwäbischen Turnerbunds (STB).