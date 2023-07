1 Der Kaugummi soll beim Kontakt mit dem Virus nicht nur schlagartig bitter schmecken, sondern auch die Zunge einfärben. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Stuttgart - Jährliche Berichte von regionalen Beteiligungsunternehmen sind mitunter so interessant wie das Telefonbuch von Hinterkleckerlesdorf. Ganz anders war das, als Klaus Eichenberg, Geschäftsführer der Bioregio Stern GmbH, in diesen Tagen vor dem regionalen Wirtschaftsausschuss über die Aktivitäten der Bio- und Medizintechnikunternehmen in den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb berichtete. Und er wartete auch mit einer Neuigkeit auf: Ein Start-up aus Frickenhausen im Kreis Esslingen arbeitet an einem diagnostischen Kaugummi, mit dem das Coronavirus nachgewiesen werden kann. Das würde die Coronaselbsttests weiter erleichtern.