1 Wartet bei Ausgangsbeschränkungen nicht mehr auf den Bund-Länder-Geleitzug: Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Landesregierung prescht wegen der Pandemie mit weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens voran: Ausgangsbeschränkungen gelten von diesem Samstag an. Tagsüber gelten allerdings sehr viele Ausnahmen.









Stuttgart - Wenn die Landesregierung Wissenschaftler zu sich einlädt, ist etwas im Busch. Immer wieder ist das in diesem Jahr passiert, wenn es an der Corona-Front eng war, und immer wieder hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann dann seine Appelle verschärft. Am Freitagmorgen war Viola Priesemann einer Sondersitzung des Kabinetts zugeschaltet, eine Physikerin vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Wie die Göttingerin die Pandemie-Dynamik beschrieb, wie sie den Anstieg der Neuinfektionen beschwor, fuhr der Runde aber derart in die Glieder, dass es nicht mehr bei Appellen bleibt. „Wir konnten mit Ausgangsbeschränkungen nicht noch weiter warten, sondern preschen damit nun vor“, sagte Kretschmann anschließend.