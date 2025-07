Deutschland sucht schon bald wieder einen neuen Superstar. Für die neue Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" soll es angeblich eine verkleinerte Jury mit bekannten Gesichtern geben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird Dieter Bohlen (71) erneut in der Jury sitzen. Neben ihm nehmen demnach allerdings nur zwei weitere Juroren Platz.

Diese zwei Stars sollen neben Bohlen in der Jury sitzen

Laut der Zeitung sollen Rapper Bushido (46) sowie die Partysängerin Isi Glück (34) neu am "DSDS"-Jurypult sitzen. Bushido würde damit Pietro Lombardi (33) ersetzen, der in den vergangenen Staffeln als Juror dabei war. Der Rapper war im November 2024 bereits im Finale der 21. Staffel als Stargast aufgetreten, bereits damals rankten sich Gerüchte um eine mögliche Jury-Teilnahme.

Isi Glück, die vor allem als Mallorca-Partystar bekannt ist, soll nach dem Bericht Loredana (29) und Beatrice Egli (37) in der Jury ersetzen. Die Schlagersängerin wurde selbst durch ein Casting-Format im Rahmen der Doku-Soap "Daniela Katzenberger - natürlich blond" bekannt und nahm an der siebten Staffel von "Germany's next Topmodel" teil. 2021 war sie Kandidatin bei "Das stärkste Team gewinnt" und 2024 bei "Kampf der Realitystars".

Offiziell bestätigt sind die Informationen bislang nicht. Die Ausstrahlung der neuen Staffel ist offenbar für 2026 geplant. Der Sender ruft offiziell zum offenen Casting auf und hat Termine in Köln, Nürnberg, München, Lindau und Mannheim bekannt gegeben, die alle im Juli stattfinden sollen.