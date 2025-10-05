Neue Dokuserie: Martin Scorsese flog wegen schlechten Benehmens aus Priesterseminar

In einer neuen Dokuserie gewährt Regie-Legende Martin Scorsese Einblick in sein Leben. So enthüllt der Regisseur legendärer Mafiafilme, dass er in seiner Jugend "wegen schlechten Benehmens" aus einem vorbereitenden Priesterseminar flog.
Für den legendären Regisseur und Oscarpreisträger Martin Scorsese (82) spielt der katholische Glaube auch in seinem Filmschaffen eine große Rolle. In "Die letzte Versuchung Christi" aus dem Jahr 1988 inszenierte der ikonische Filmemacher Willem Dafoe (70) als Jesus Christus, "Silence" von 2016 zeigte indes Jesuiten, die im 17. Jahrhundert Japan bereisen.