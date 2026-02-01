Über drei Millionen Dokumente aus den Epstein-Akten wurden vom US-Justizministerium freigegeben. Nach neuen belastenden Fotos und E-Mails fordert Premierminister Keir Starmer den früheren Prinzen Andrew auf, vor dem US-Kongress auszusagen.
Der britische Premierminister Keir Starmer (63) hat Andrew Mountbatten-Windsor (65) aufgefordert, im Rahmen der Epstein-Ermittlungen vor dem US-Kongress auszusagen. Die Opfer des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953-2019) müssten "erste Priorität" haben, erklärte Starmer laut "Daily Mail" während seines Besuchs in Japan.