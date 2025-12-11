Hollywoodstar Chris Pratt hält sich derzeit im Rahmen eines Dokumentarprojekts im Vatikan auf. Bei der Gelegenheit kam es auch zu einem Treffen mit Papst Leo XIV.
Hollywood trifft auf den Heiligen Stuhl: Schauspieler Chris Pratt (46) steht derzeit an einem der geschichtsträchtigsten Orte der Welt vor der Kamera. Im Petersdom und der darunter liegenden Vatikanischen Nekropole entstehen Aufnahmen für eine Dokumentation über das vermutete Grab des Apostels Petrus. Im Rahmen des vom Vatikan selbst mit initiierten Projekts kam es auch zu einem Treffen zwischen dem Hollywoodstar und Papst Leo XIV. (70), wie unter anderem ein Instagram-Post zeigt.