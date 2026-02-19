In "On & Off the Catwalk" lassen sich Heidi Klum sowie ihre Kinder Leni und Henry bei der Arbeit als Model begleiten. Dabei gibt es auch private Einblicke hinter die Kulissen sowie deutliche Worte - besonders von Mama Erna.
"30 Jahre im Modelbusiness. Jetzt wird es Zeit, den Weg gemeinsam zu gehen mit meinen Kindern Henry und Leni." Mit diesen Worten eröffnet Heidi Klum (52) ihre neue Dokumentation "On & Off the Catwalk", die die Nachrichtenagentur spot on news vorab gesehen hat. Die erste Folge wird am Sonntag, den 22. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt, die zweite folgt am 1. März. Sie begleitet das Supermodel gemeinsam mit Tochter Leni (21) und Sohn Henry (20) bei der Arbeit rund um den Globus.