Von der Modewelt ins Immobiliengeschäft: Ex-Designerin Sarah Kern kämpft sich nach ihrer Privatinsolvenz zurück - als Maklerin im Luxussegment. Ab Sonntag begleitet Kabel Eins sie auf ihrer Reise mit der Sendung "Zwischen Meer und Maloche".
Sarah Kern (58) war einmal eine der bekanntesten Modedesignerinnen Deutschlands - Ex-Frau des Modemacherstars Otto Kern, "Fashion Queen" in der Boulevardpresse. Heute kämpft die 58-Jährige in einem ganz anderen Revier ums Überleben: Im knallharten Luxusimmobilienmarkt auf Malta, Zypern und Mallorca versucht sie, als Maklerin Fuß zu fassen. "Viele kennen mich vielleicht noch als Fashion Queen. Ich bin jetzt in einem anderen Haifischbecken tätig - der Immobilienbranche", sagt Kern selbst. Die neue Staffel der Kabel-Eins-Doku-Soap "Zwischen Meer und Maloche" begleitet sie dabei. Zu sehen ab Sonntag, 12. April 2026, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.