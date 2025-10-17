Neue Dirigentin in Kornwestheim: Ihre Leidenschaft gilt dem Cello

Neu am Taktstock: Das Sinfonieorchester der Städtischen Orchester Kornwestheim gestaltet sein erstes Herbstkonzert unter Leitung seiner Dirigentin Jael Götz.
„Hier spielen sympathische Leute, die Spaß an der Musik haben“, sagt Jael Götz. Die junge Frau mit der Kurzhaarfrisur und dem fröhlichen Lachen vermittelt ihrerseits den Eindruck, dass sie gern mit dem Sinfonieorchester der Städtischen Orchester arbeitet. Vor einem Jahr hatte noch ihr Vorgänger Andreas Kreisel das Herbstkonzert geleitet, bevor er zum Jahreswechsel den Taktstock an Jael Götz übergab. Wie bei diesem gilt die Leidenschaft der jungen Dirigentin dem Violoncello.