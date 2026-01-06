Nick Reiner soll seine Eltern Rob und Michele Reiner getötet haben. Seit dem 15. Dezember befindet er sich in Untersuchungshaft. Nun wurden neue Details zu seiner Unterbringung bekannt. Während er demnach weiter streng überwacht wird, darf er inzwischen auf einen Suizidpräventionskittel verzichten.
Nach dem gewaltsamen Tod des "Harry und Sally"-Regisseurs Rob Reiners (1947-2025) und dessen Ehefrau Michele befindet sich Sohn Nick (32) laut "People" weiterhin in Haft in der Twin Towers Correctional Facility in Los Angeles. Er soll aber inzwischen nicht mehr unter strenger Suizidbeobachtung stehen. Nick Reiner wurde wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt.