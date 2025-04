Neue Details zur Suspendierung des Rathauschefs: Jetzt äußern sich Mönsheimer Gemeinderäte

Energieberatung in Leonberg „Der Wärmebedarf muss runter“

Er sieht sich als „erster Energieberater“ in Leonberg: Bernd R. Mörk ist seit 1985 in diesem Bereich selbstständig. Er spürt bei Hausbesitzern eine große Verunsicherung, was energetische Sanierungen betrifft. In Sachen neuer Heizung hat er eine klare Meinung.