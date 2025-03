Neue Details zum Suizid : Aubrey Plaza und Jeff Baena schon Monate vor seinem Tod getrennt

Anfang des Jahres beging Aubrey Plaza Ehemann Jeff Baena Suizid. Nun drangen weitere tragische Details an die Öffentlichkeit.

Aubrey Plazas (40) Ehemann Jeff Baena (1977-2025) beging am 3. Januar dieses Jahres Suizid, der Drehbuchautor und Regisseur wurde nur 47 Jahre alt. Nun sind weitere Details zu der Tragödie veröffentlicht worden. Wie laut "The Hollywood Reporter" aus einem offiziellen Bericht des Los Angeles County Department of Medical Examiner hervorgehen soll, waren Plaza und Baena zum Zeitpunkt des Todes bereits seit mehreren Monaten getrennt.

"Jeffrey Baena war seit September 2024 von seiner Frau getrennt, als sie nach New York zog", steht demnach in dem Dokument. Weiter heißt es, dass Baena nach der Trennung "beunruhigende Anmerkungen" gegenüber Plaza getätigt habe. Dies habe die Schauspielerin im Oktober "dazu veranlasst, einen Freund anzurufen, damit er das Wohlbefinden ihres Mannes überprüft." Ab dem Zeitpunkt der Trennung habe sich Baena zudem in Therapie befunden.

Im Bericht der Gerichtsmedizin heißt es außerdem, dass Plaza am Todestag noch eine Textnachricht von ihrem Ehemann erhalten habe. Wenig später sei der Leichnam von Baena in seinem Haus in Los Angeles entdeckt worden.

"Eine unvorstellbare Tragödie"

Kurz nach der Meldung vom Tod ihres Ehemannes hatte sich Plaza gemeinsam mit der Familie des Verstorbenen an die Öffentlichkeit gewandt. In dem Statement, das diverse Medien wie etwa "People" und "TMZ" zitierten, erklärte sie: "Es ist eine unvorstellbare Tragödie. Wir sind allen, die uns unterstützt haben, zutiefst dankbar. Bitte respektieren Sie in dieser Zeit unsere Privatsphäre."

Das Paar hatte sich im Jahr 2011 kennengelernt. Die Fans erfuhren, dass die beiden zehn Jahre später im Mai 2021 geheiratet hatten, als sie ihn in einem Instagram-Posting als ihren "lieben Ehemann" bezeichnete.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111