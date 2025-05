Die Fans der Netflix-Serie "Wednesday" können sich auf deutlich intensivere Gruselerlebnisse freuen. Wie Drehbuchautor und Produzent Miles Millar (58) "Entertainment Weekly" verraten hat, wird die zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie rund um Wednesday Addams noch düsterer als ihr Vorgänger.

"Es gibt einige Momente, die definitiv Horrorfilm-würdig sind", kündigte Millar an. Während die erste Staffel bereits Horror-Elemente enthielt, gehe die neue Staffel noch einen Schritt weiter: "Ich denke, diese Staffel hat Momente, die sehr intensiv sind."

Neue Stars in der zweiten Staffel

Neben den verschärften Horror-Elementen kann sich das Publikum auf eine ganze Reihe neuer namhafter Gesichter freuen. Mit Steve Buscemi (67), Thandiwe Newton (52), Haley Joel Osment (37), Heather Matarazzo (42), Billie Piper (42) und Christopher Lloyd (86) wird es einige neue Charaktere geben, die den Cast in Nevermore rund um Jenna Ortega (22) als Wednesday, Emma Myers (23) als Enid und Joy Sunday (28) als Bianca ergänzen werden. Komplettiert wird die Besetzung erneut durch Stars wie Catherine Zeta-Jones (55) und Luiz Guzmán (68), die Wednesdays Eltern Morticia und Gomez spielen.

Man wird außerdem in Staffel zwei mehr über die gesamte Addams-Familie erfahren, denn Wednesdays Bruder Pugsley (Isaac Ordonez, 16) schreibt sich an der Nevermore Academy ein. Im Fokus steht unter anderem die Mutter-Tochter-Dynamik, so Co-Autor und Produzent Alfred Gough (57). Mit Grandmama - gespielt von Joanna Lumley (79) - taucht in Staffel zwei zudem "eine dritte Generation von Addams-Frauen" auf.

Für Familien und Grusel-Fans geeignet?

Die Macher sind sich dabei bewusst, dass ihre Serie von Zuschauerinnen und Zuschauern aller Altersgruppen verfolgt wird. "In Staffel zwei gibt es definitiv einige Momente, die richtigen Horror darstellen", fährt Millar zur Gratwanderung zwischen familientauglichem Entertainment und Horrorfilm fort.

Also habe man sicherstellen wollen, dass es nicht zu Folter ausarte, aber trotzdem das Gefühl vermittelt werde, dass es wirklich um etwas gehe und dass Menschen in dieser Welt sterben. "In manchen Momenten ist es echt gruselig und das ist der großartige Stimmungswechsel, den die Serie zwischen Komödie und Horror vollzieht."

Neue "Wednesday"-Staffel startet in zwei Teilen

Netflix hat sich für die Veröffentlichung der zweiten Staffel für eine besondere Strategie entschieden. Der erste Teil wird am 6. August 2025 verfügbar sein, während der zweite Teil erst am 3. September folgt.

Diese Aufteilung soll die Spannung über den Sommer hinweg aufrechterhalten und den Fans mehr Zeit geben, über die Entwicklungen zu diskutieren. Die erste Staffel rund um Wednesday Addams' düstere Welt war zeitweise die meistgesehene englischsprachige Serie auf Netflix.