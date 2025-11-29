Nach Bekanntwerden seines Auszuges aus dem Familienheim haben Anna-Maria Ferchichi und Bushido weitere Details zu ihren Eheproblemen genannt.
Am Tag nach Bekanntwerden ihrer Eheprobleme haben Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) Einblick in ihren gegenwärtigen Beziehungszustand gewährt. Anna-Maria Ferchichi hatte sich am Freitag bekanntermaßen auf Instagram an die Öffentlichkeit gewendet. Zu einem Bild, das sie im Profil und vor einem Sonnenuntergang sitzend zeigt, enthüllte Ferchichi, dass das Paar aktuell getrennt voneinander lebt und die Ehe "in eine schwierige Phase geraten" ist.