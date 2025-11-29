Nach Bekanntwerden seines Auszuges aus dem Familienheim haben Anna-Maria Ferchichi und Bushido weitere Details zu ihren Eheproblemen genannt.

Am Tag nach Bekanntwerden ihrer Eheprobleme haben Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) Einblick in ihren gegenwärtigen Beziehungszustand gewährt. Anna-Maria Ferchichi hatte sich am Freitag bekanntermaßen auf Instagram an die Öffentlichkeit gewendet. Zu einem Bild, das sie im Profil und vor einem Sonnenuntergang sitzend zeigt, enthüllte Ferchichi, dass das Paar aktuell getrennt voneinander lebt und die Ehe "in eine schwierige Phase geraten" ist.

Bushido war nicht über Beitrag informiert Demnach haben sie in beidseitigem Einvernehmen entschlossen, "etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen". Im gemeinsamen Gespräch mit der "Bild"-Zeitung enthüllte Rapper Bushido nun, dass er über den Beitrag seiner Ehefrau nicht vorab informiert gewesen sei. "Ich war unterwegs, als Anrufe und SMS reinkamen. Das war schon ein bisschen wow. Da musste ich mich erst mal hinsetzen", so der 47-Jährige wörtlich.

"Wir leben schon einige Zeit so", verriet Bushido noch über das Wohnarrangement des Ehepaars.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind nach wie vor ein Paar

Seine Ehefrau weist indes darauf hin, dass ihr gestriger Beitrag "anders aufgefasst worden" sei, "als ich meinte". Sie lebe nicht mehr permanent unter einem Dach mit dem Musiker, der mit bürgerlichen Namen Anis Ferchichi heißt. Und das seit rund drei Monaten nicht mehr. Doch sie seien als Paar nicht getrennt

"Es ist sehr schwierig, so zu tun, als wären wir noch in einem Haus. Das setzte mich unter Druck. Jetzt wollen wir ehrlich sein", sagt Anna-Maria Ferchichi mit Blick auf die vergangenen Monate. Jetzt wolle das Paar "mit Abstand" herausfinden, ob es wieder zusammenkommen oder endgültig auseinandergehen wird.

2012 gingen die Schwester von Sängerin Sarah Connor und der Gangster-Rapper den Bund der Ehe ein. Sieben gemeinsame Kinder erblickten seither das Licht der Welt, ein weiteres brachte Ferchichi mit in die Beziehung.