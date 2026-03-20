Sieben Jahre nach ihrem vermeintlichen Serientod kehrt Irene Weigel zu "Unter uns" zurück - und bringt Tochter Anna gleich mit. Irene-Darstellerin Petra Blossey bekommt jedoch eine neue Darstellerin in ihre Seite.
Die Schillerallee bekommt wieder ihre Kult-Familie: Ab Donnerstag, den 16. April, kehren Irene Weigel (Petra Blossey, 69) und ihre Tochter Anna in die RTL-Daily "Unter uns" zurück (montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL). Das gab der Sender am Freitag bekannt. Irene war 2019 aus der Serie ausgeschieden - mit einem vermeintlichen Tod, der damals viele Fans der langjährigen Vorabendserie erschütterte. Nun, sieben Jahre später, taucht sie wieder auf. Und sie kommt nicht allein.