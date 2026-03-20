Sieben Jahre nach ihrem vermeintlichen Serientod kehrt Irene Weigel zu "Unter uns" zurück - und bringt Tochter Anna gleich mit. Irene-Darstellerin Petra Blossey bekommt jedoch eine neue Darstellerin in ihre Seite.

Die Schillerallee bekommt wieder ihre Kult-Familie: Ab Donnerstag, den 16. April, kehren Irene Weigel (Petra Blossey, 69) und ihre Tochter Anna in die RTL-Daily "Unter uns" zurück (montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL). Das gab der Sender am Freitag bekannt. Irene war 2019 aus der Serie ausgeschieden - mit einem vermeintlichen Tod, der damals viele Fans der langjährigen Vorabendserie erschütterte. Nun, sieben Jahre später, taucht sie wieder auf. Und sie kommt nicht allein.

Marie Zielcke (47), bekannt aus Serien wie "Bettys Diagnose", wird die Anna verkörpern. Diese Rolle hatten im Verlauf der Seriengeschichte bereits Janis Rattenni, Kathleen Fiedler oder Marylu-Saskia Poolman inne. Für die Schauspielerin stand von Beginn an fest, dass sie sich nicht an früheren Interpretationen orientieren wollte. "Ich komme jetzt mit meiner eigenen Anna zurück - und hoffe natürlich, dass sie den Zuschauern gefällt", sagte sie laut RTL-Mitteilung.

Die allererste Darstellerin der Anna Weigel, Janis Rebecca Rattenni, die die Rolle von 1994 bis 2004 übernahm, arbeitet heute als Regisseurin bei "Unter uns" - und inszeniert damit ausgerechnet ihre eigene Nachfolgerin. Über die ungewöhnliche Konstellation lachen beide laut Zielcke einfach: "Am Anfang fragte sie mich einmal: 'Ist das komisch für dich?' Und ich habe zurückgefragt: 'Ist es für dich komisch?' Dann haben wir beide gelacht und einfach gedreht."

Zielcke schätzt die Zusammenarbeit mit der erfahrenen Regisseurin: Da Rattenni die Figur aus eigener Erfahrung kenne, fühle sie sich auf dem Set gut aufgehoben.

Ihren ersten Drehtag absolvierte Zielcke direkt an der Seite von Petra Blossey. Trotz fehlender persönlicher Vorgeschichte herrschte laut der Schauspielerin eine Vertrautheit. Blossey kannte sie schließlich aus Jahren als Zuschauerin der Serie. Dass die beiden gut zusammenpassen würden, war für Blossey schon beim ersten Treffen im Flur spürbar: "Mein erster Gedanke: Marie und ich haben eine gewisse Ähnlichkeit. Das passt."

"Die Wahrheit rückt näher"

In dem RTL-Interview schilderte Blossey zudem, wie ungewohnt der Wiedereinstieg trotz aller Routine zunächst war: "In der ersten Woche war unglaublich viel los - Presse, Dreharbeiten, neue und alte Kollegen. Aber alle waren so herzlich zu mir." Sogar zur falschen Garderobe sei sie anfangs gelaufen - aus purer Gewohnheit, weil der alte Raum jahrelang ihr persönlicher Rückzugsort gewesen war.

Anfang März war Blosseys Comeback bekannt geworden. Über die Rückkehr von Irene nach ihrem vermeintlichen Tod erklärte die Schauspielerin: "Seit Irenes Verschwinden ist eine lange Zeit vergangen - und doch hat dieser Moment alles verändert." Für viele sei es ein Schock gewesen, der bis heute nachhalle. "Jetzt aber rückt die Wahrheit näher. Mehr darf ich noch nicht sagen, nur so viel: Was kommt, hat es in dieser Form noch nie gegeben."