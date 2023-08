1 Auf dem Skybeach: Lothar Müller (rechts) stößt mit dem Weinmacher Simon Roth auf den neuen Rosé aus New York an. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Strandbar auf dem Kaufhof-Parkhaus ist noch immer einzigartig in Stuttgart. Aber neue Hotels bieten ebenfalls neue Dachterrassen zum Chillen unter Sonnenschirmen und einen weitreichenden Blick über die Stadt.









An den Skybeach kommt nach wie vor keine andere Bar in Stuttgart heran. In dem Lokal auf der obersten Etage des Kaufhaus-Parkhauses können sich die Gäste tatsächlich wie am Strand fühlen: Nicht nur, weil Lothar Müller tonnenweise feinen, weißen Sand in den achten Stock karren lässt, sondern auch weil immer eine frische Brise weht. „Von hier aus sieht man, wie schön Stuttgart ist“, findet er. Genau 25 Meter über der Königstraße reichen, um über alles hinweg bis zum Fernsehturm hinauf blicken zu können. Nur in den neu gebauten Hotels kommen die Gäste höher hinaus: Im Jaz, im Adina und bald auch im Porsche-Design-Tower lässt sich ebenfalls in luftiger Höhe unter freiem Himmel essen und trinken.