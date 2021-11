1 Neue Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Vorgesehen sind eine zusätzliche Alarmstufe, Ausgangsbeschränkungen in Kreisen mit hoher Inzidenz und vielerorts auch 2-G-plus. Foto: dpa/Martin Schutt

Die Landesregierung arbeitet an einer neuen Corona-Verordnung. Neu sind dabei 2-G-plus-Regelungen in bestimmten Bereichen. Zudem wird es in vielen Stadt- und Landkreisen Ausgangsbeschränkungen geben: Bereits jetzt liegen einige über der kritischen Marke, zeigt ein Überblick.















Stuttgart - Mit einer neuen Corona-Verordnung sollen in Baden-Württemberg bereits ab diesem Mittwoch stärkere Einschränkungen vor allem in Landkreisen mit vielen Corona-Neuinfektionen gelten. Das teilte eine Sprecherin des Landessozialministeriums am Montag auf Anfrage mit. Demnach soll die verschärfte Verordnung an diesem Dienstag beschlossen werden und dann ab Mittwoch gelten.

Künftig soll demnach ein vierstufiges System mit einer zusätzlichen Alarmstufe gelten. „Darin wird auch das Thema Ausgangsbeschränkungen für nicht Geimpfte in Landkreisen mit sehr hohen Inzidenzen (über 500) und gleichzeitiger hoher landesweiter Auslastung der Intensivkapazitäten geregelt sein“, teilte die Sprecherin des Sozialministeriums in Stuttgart mit. Zudem werden demnach im Südwesten weitgehend 2-G-Regeln sowie in bestimmten Bereichen auch 2-G–plus-Regeln gelten, auch soll es Personen-Obergrenzen bei Veranstaltungen beziehungsweise verminderte Kapazitätsauslastungen geben. Weihnachtsmärkte werden „nach heutigem Stand“ aber unter sehr strengen Auflagen stattfinden können.

Zusätzliche Alarmstufe mit 2-G-plus

Gilt für den Zutritt zu einer Einrichtung oder die Teilnahme an einer Veranstaltung die 2-G-plus-Regel, heißt das, dass Geimpfte und Genesene zugelassen sind – aber zusätzlich mit einem aktuellen Coronatest. Details dazu werden erst mit der neuen Verordnung kommuniziert, heißt es vom Ministerium.

Greifen könnte die zusätzliche Alarmstufe womöglich, wenn landesweit mehr als 450 Intensivbetten mit Coronapatientinnen und -Patienten belegt sind und die Hospitalisierungsinzidenz bei sechs oder darüber liegt. Derzeit sind es bereits 485 Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, die Hospitalisierungsinzidenz liegt allerdings noch knapp unter sechs.

Vielerorts drohen Ausgangssperren

Bereits seit diesem Montag gelten in drei Kreisen in Baden-Württemberg schon nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens: Im Kreis Biberach, mit einer 7-Tage-Inzidenz von 691 Neuinfektionen, im Ostalbkreis mit einer Inzidenz von 713 und im Schwarzwald-Baar-Kreis mit 609. Das Land hatte diese Kreise am Freitag dazu angewiesen, „da sich die Lage in den dortigen Landkreisen sehr nachteilhaft entwickelt hatte und man nicht auf die neue Verordnung warten konnte“.

Kreise die zu Wochenbeginn ebenfalls eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 600 verzeichnen, werden laut Sozialministerium nun nicht mehr separat angewiesen, eine Ausgangssperre zu verhängen, bevor die neue Verordnung in Kraft tritt.

Landesweit liegen bereits viele Stadt- und Landkreise über der kritischen Marke von 500: In Heidenheim liegt die Inzidenz Stand Montagmittag bei 611, in Pforzheim bei 640, in Tuttlingen bei 608 und in Rottweil bei 637. Über 500 liegen beispielsweise der Stadtkreis Heilbronn, der Enzkreis, der Alb-Donau-Kreis, der Bodenseekreis, der Kreis Calw oder der Hohenlohekreis.