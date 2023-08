1 Die meisten Gäste sind ohnehin schon geimpft oder genesen, sagen die Gastronomen. Deswegen werde sich bei ihnen durch die neuen Regeln nicht viel verändern. Foto: dpa/Axel Heimken

Ludwigsburg - Schwäbische Maultaschen, Spätzle oder Kartoffelsalat, in den Restaurants der Region gibt es viele kulinarische Leckerbissen. Allerdings müssen Ungeimpfte jetzt auf das Essen vor Ort verzichten, sofern den Krankenhäusern in Baden-Württemberg eine Überlastung mit Covid-19-Patienten droht. Auch Bars oder Clubs können für diese Personengruppe dann tabu sein. Die neuen Regeln treffen aber nicht nur Gäste, sondern auch Gastronomen. Für die meisten von ihnen ist klar: Lieber Beschränkungen als ein vierter Lockdown. Zustimmung also für die neue Corona-Verordnung mit dreistufigem Alarmsystem, die seit der vergangenen Woche gilt. Kritik gibt es trotzdem.