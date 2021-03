Schule in Remchingen im Enzkreis Polizei rückt wegen Amokalarm aus – Entwarnung nach 1,5 Stunden

Ein Amokalarm an einer Grund- und Werkrealschule in Remchingen führt am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz. Am Nachmittag gibt es Entwarnung: es war ein Fehlalarm.