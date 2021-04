1 Der Hockey-Club Ludwigsburg bietet jeden Mittwoch kostenlose Coronatests an. Foto: dpa/Marijan Murat

Vier offizielle Teststellen gibt es in Ludwigsburg, nun hat der HCL die fünfte eröffnet. Das Angebot ist auch für Menschen gedacht, die tagsüber wenig Zeit haben.

Ludwigsburg - Der Hockey-Club Ludwigsburg hat in der vergangenen Woche die fünfte Coronateststelle in Ludwigsburg in Betrieb genommen. Medizinisches Personal sowie der Mannschaftsarzt Malte Nübel nehmen dort immer mittwochs von 17.30 bis 20 Uhr Abstriche, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die erste Gelegenheit nutzten am vergangenen Mittwoch bereits rund 50 Personen.

Der HCL testet seine Männermannschaft, die bald die Aufstiegsrunde zur Bundesliga spielt, regelmäßig und hat deshalb die Test-Infrastruktur aufgebaut. Der Vereine wolle aber auch seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, so Sprecher Michael Thum. „Deshalb haben wir gedacht, wir weiten das aus und unterstützen die Stadt so ein bisschen.“

Ein Dankeschön an die Nachbarschaft

Außerdem sei die Teststation auch ein kleines Angebot an alle Unterstützer und Nachbarn des Vereins. Damit alles möglichst reibungslos läuft, werden die Besucher gebeten, vorab eine Datenschutzerklärung auszufüllen und mitzubringen. Da einige Testzentren in Ludwigsburg nur tagsüber geöffnet sind, möchte der Hockey-Club auch eine Alternative für Menschen bieten, die über den Mittag keine oder nur wenig Zeit haben.

Neben dem neu eingerichteten Testzentrum des HCL gibt es in der Barockstadt Teststationen am Ratskeller-Pavillon, beim Krankenhaus, in der Brünner Straße sowie an der MHP-Arena (Drive-in-Teststelle). Außerdem testen auch viele Ärzte sowie einige Apotheken. Das Landratsamt hat die Teststellen für den Kreis Ludwigsburg auf einer Übersichtskarte im Internet zusammengefasst.

Hier gibt es eine Übersicht über die Testmöglichkeiten in Ludwigsburg.

