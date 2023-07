1 Wer in diesen von einer Auslandsreise zurückkehrt, hat kaum noch den Überblick, ob, wann und wie er sich auf das Coronavirus testen lassen muss. Foto: dpa/Miroslav Lelas

Das Chaos bei der Testpflicht ist nicht nur ärgerlich für die Urlauber, damit schwindet auch die Akzeptanz für die Corona-Regeln, meint Daniel Gräfe. Eine vorausschauende Politik sieht anders aus.









Stuttgart - Wer ins Ausland in den Urlaub fährt oder fliegt, fühlt sich in diesen Tagen allein gelassen. Wer sich ob, wann und wie nach der Rückkehr testen lassen kann oder muss, ist kaum noch nachzuvollziehen. Als im Juni wieder Auslandsreisen ermöglicht wurden, war von keiner Testpflicht die Rede. Dann wurden mitten in der Urlaubssaison Tests, auch kostenlos und freiwillig, zur Regel. Jetzt soll ab Mitte September keiner mehr zum Test antreten und wenn doch, dann muss er wohl selbst zahlen, mit Ausnahme in Bayern. Und wer aus einem Risikogebiet kommt, soll erst einmal ohne Test direkt in die Quarantäne, darf sich aber ab dem fünften Tag wieder testen lassen und bei negativen Befund früher raus. Soll das noch einer verstehen?