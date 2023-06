12 Angela Merkel ist unzufrieden mit den „vielen Schlupflöchern“. Zwei zentrale Gesprächsthemen: Maskentragen im öffentlichen Raum und ein Beherbergungsverbot für Reisende. Foto: imago /photothek/Florian Gaertner/photothek.net via www.imago-images.de

Berlin - Die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut am Morgen der Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt veröffentlichte, haben den Trend vorläufig auf die Spitze getrieben. Insgesamt 5132 Corona-Neuansteckungen wurden demnach in den vorangegangenen 24 Stunden gezählt, so viel wie seit dem Höhepunkt zu Beginn der Pandemie nicht mehr. In Berlin infizierten sich 706 Menschen neu, mehr als je zuvor an einem Tag. Und auch die Zahl der Toten, die trotz größerer Virusverbreitung lange auf niedrigem Niveau verharrt war, stieg klar an – von 13 am Tag davor auf 43.