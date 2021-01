Neue Corona-Maßnahmen in Deutschland

1 Bund und Ländern beschlossen, dass in Bussen, Bahnen sowie in Geschäften künftig „medizinische Masken“ getragen werden müssen – dazu gehören auch FFP2-Masken. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bund und Länder beschließen weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Wir geben einen Überblick, wie der aktuelle Stand bei den Verhandlungen ist.

Stuttgart - Kinos, Theater, Fitness-Studios und viele Geschäfte bleiben vorerst geschlossen. Beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen gelten künftig strengere Regeln für das Tragen von Masken. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag. Andere Punkte sind bei den derzeit noch laufenden Verhandlungen umstritten.

Verlängerung des Lockdowns

Bund und Länder sind zwar erleichtert darüber, dass die Zahl der Ansteckungen derzeit zurückgeht und die Belastung der Intensivstationen sinkt. Doch noch ist ihnen das Infektionsgeschehen deutlich zu hoch, sie verlängern die derzeit gültigen Einschränkungen daher bis zum 14. Februar. Große Sorgen bereitet der Politik die in Großbritannien stark verbreitete Mutation des Coronavirus, die nach bisherigen Erkenntnissen deutlich ansteckender ist. Da die Variante auch in Deutschland schon nachgewiesen wurde, soll die flächendeckende Verbreitung hierzulande unbedingt vermieden werden. Sonst drohe eine „schwerwiegende Verschärfung der pandemischen Lage“, so die Befürchtung von Bund und Ländern.

Medizinische Masken

In den vergangenen Tagen war darüber diskutiert worden, das Tragen von Schutzmasken nach dem hohen FFP2-Standard beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr zur Pflicht zu machen. Doch diese Masken sind teuer und nicht so leicht zu bekommen. Bund und Ländern beschlossen nun, dass in Bussen, Bahnen sowie in Geschäften künftig „medizinische Masken“ getragen werden müssen. Dazu zählen neben den FFP2-Masken auch OP-Masken. Selbst genähte Bedeckungen für Mund und Nase wären somit nicht mehr erlaubt.

Kontakte weiterhin begrenzen

Mit der Verlängerung des Lockdowns gelten auch die bisherigen Kontaktbeschränkungen weiter: Private Treffen sollen weiterhin auf die Mitglieder des eigenen Haushalts und eine weitere Person begrenzt werden. Zusätzliche Verschärfungen im privaten Bereich waren demnach keine geplant, zumal hier angesichts der bereits sehr strengen Vorgaben kaum noch Handlungsspielraum bestand.

Von zu Hause arbeiten

Ansatzpunkte für weitere Kontaktreduzierungen sehen Bund und Länder hingegen im beruflichen Umfeld. Mobilitätsdaten zeigen, dass in den vergangenen Wochen mehr Menschen unterwegs waren, als im ersten Lockdown im März und April 2020. Damit weniger Menschen während des Berufsverkehrs in Bussen und Bahnen und schließlich am Arbeitsplatz aufeinandertreffen, soll mehr von zu Hause gearbeitet werden.

Das Bundesarbeitsministerium will eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeber das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, „sofern die Tätigkeiten es zulassen“, wie es im Entwurf für die Beschlüsse von Bund und Ländern hieß. In Betrieben, wo dies keine Option ist, sollten medizinische Masken an die Arbeitnehmer verteilt werden, fordern Bund und Länder. Im Vorfeld der Beratungen diskutierte Betriebsschließungen wird es zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben.

Schulen und Kitas

Die Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten gehörte bei den Beratungen am Dienstag zu den großen Streitpunkten zwischen Bund und Ländern. Das Bundeskanzleramt trat dem Vernehmen nach für eine strikte Linie ein, in seinem Entwurf für den Beschlusskatalog hieß es, Schulen und Kitas sollten bis zum 15. Februar „grundsätzlich“ geschlossen bleiben. Doch dagegen regte sich Widerstand aus den Ländern, auch aus Baden-Württemberg. Eine einstündige Diskussion brachte zunächst keine Einigung, ein Beschluss liegt bisher in den Verhandlungen noch nicht vor.

Ausgangsbeschränkungen

Bundesweiten Ausgangssperren nach dem Vorbild Baden-Württembergs und Bayerns erteilte Berlins Regierender Bürgermeister und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz Michael Müller (SPD) vor den Beratungen eine Absage. Er sprach jedoch davon, dass es in Regionen mit sehr hohen Infektionszahlen weitere Beschränkungen geben könne. Damit ist auch die Vorgabe gemeint, sich nicht weiter als 15 Kilometer vom eigenen Wohnort zu entfernen. Auch in diesem Punkt waren die Beratungen noch nicht beendet.