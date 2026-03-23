Neue Christie’s-Chefin: Warum ist Bastienne Leuthe für Christie’s und für Stuttgart ein Glücksfall?

Christie’s, international agierender Marktführer der Auktionsuntermehmen, hat für den deutschen Markt ein neues Gesicht: Bastienne Leuthe. Was macht sie besonders?
Bastienne Leuthe hat sich viel vorgenommen für ihren neuen Job. Seit Ende 2025 ist Leuthe im Auktionsunternehmen Christie’s internationale Direktorin und Leiterin für Nachkriegs- und Gegenwartskunst in Deutschland. Die ersten Wochen? „Fühlen sich toll an“. Der Antritt sorgte für Schlagzeilen, agierte Leuthe doch zuvor für die Konkurrenz von Sotheby’s für deren deutsche Zeitgenossen-Abteilung.