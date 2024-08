Neue Chefin bei Hapag-Lloyd Cruises: Schwäbin am Steuer

1 Der Kreuzfahrtveranstalter Hapag-Lloyd Cruises wird nun von Isolde Susset geleitet (im Bild mit ihrem Vorgänger Julian Pfitzner). Foto: Hapag Lloyd Cruises//Christian Wyrwa

Isolde Susset aus der Nähe von Heilbronn leitet seit August die Geschäfte bei Hapag-Lloyd Cruises. Als Nachfolgerin von Julian Pfitzner hat der deutsche Kreuzfahrtpionier niemanden von außen geholt, sondern ein langjähriges Teammitglied befördert.











Link kopiert



„Es gibt keine Schraube an Bord, die Isolde Susset nicht kennt“ – so lautet ein geflügeltes Wort in der Zentrale des Kreuzfahrtanbieters Hapag-Lloyd Cruises am Hamburger Heidenkampsweg. Es ist kein Scherz: Abgesehen von den Kapitänen weiß wohl niemand so gut auf den Schiffen Bescheid wie die Schwäbin, Jahrgang 1961. Isolde Susset hat jüngst ihr 35-Jahr-Firmenjubiläum gefeiert und alle fünf aktuell zur Flotte gehörenden Liner in Dienst gestellt. Einer davon, die „Hanseatic Nature“, ist sogar ihr Patenkind. 2019 hatte sie die Ehre, das Schiff zu taufen: „Das war ein erhebender Moment.“